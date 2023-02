"A far la moda comincia tu", Sanremo omaggia lo stile di Raffaella Carrà

Da “Canzonissima”, con tagli e luci perfette per il bianco e nero, ai tempi più recenti: 35 abiti per celebrare lo stile di Raffaella Carrà in mostra a Sanremo. La raccolta si trova nel Forte di Santa Tecla, nei giorni in cui va in onda il 73esimo Festival.

“La memoria deve restare forte di chi ha costruito la storia della tv, non dimentichiamoci che lei stessa ha presentato il Festival nel 2001”, sottolinea Stefano Coletta, direttore Intrattenimento e Prime time Rai.

Gli abiti esposti sono provenienti da sartorie Rai e da una collezione privata.

Il servizio è di Antonio Zagarese