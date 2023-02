Ramy Essam, musica per la rivoluzione

"Siamo una sola mano e abbiamo una sola richiesta, "vattene, vattene".

Inizia così "Irhal", l'inno della rivoluzione egiziana del 2011. Ramy Essam l'ha scritta e cantata a Piazza Tahrir davanti ai suoi coetanei, per chiedere libertà e diritti. Oggi Ramy ha 36 anni, da otto vive in esilio tra la Svezia e la Finlandia: non può tornare nel suo paese, dove ha subito torture e ha passato un periodo in carcere. Su di lui pende un mandato di cattura per terrorismo, la sua musica è proibita in Egitto. La compagnia Babilonia Teatri ha ideato uno spettacolo che lo vede protagonista, in scena a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, e a Novellara, nel Reggiano.

“Lo spettacolo parla delle lotte in Egitto, della musica e della rivoluzione - dice Ramy - Ma anche della politica italiana, di quanto bisogno c'è di parlare di diritti umani. Sono originario di Mansoura, come Patrick Zaki. Non ci siamo mai incontrati, ma conosco la sua storia così come quella di Giulio Regeni. So che l'attivismo in Italia ha fatto molto. Ma speriamo sempre che si faccia di più. Abbiamo bisogno di mettere pressione internazionale sull'Egitto e sull'Italia, per chiedere di non continuare a fare accordi con il governo egiziano”.

