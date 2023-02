E' di oltre 100 mila euro il bottino di una rapina commessa venerdì sera in via Bellacosta a Bologna, su cui indaga la polizia. La proprietaria dell'appartamento era in casa e i malviventi l'hanno minacciata con coltello e cacciavite.

La sua testimonianza drammatica nel servizio di Giulia Bondi, montato da Alessandro Cazzuffi