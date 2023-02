"Salvate il Bene", nuova protesta dei pazienti del centro specializzato nelle cure per la Sla

I toni accesi, le accuse all'azienda sanitaria. Motivo di fondo, l'imminente pensionamento di un medico, Fabrizio Salvi, che all'ospedale Bellaria di Bologna dirige il Centro Il Bene per la diagnosi e cura delle malattie neurologiche rare e neuro-immuni.

Sono tornate a manifestare quattro associazioni che raccolgono malati di patologie gravi (SLA, Sclerosi Multipla, Atassia e Miastenia). Temono lo smembramento e - di fatto - la chiusura del centro.

Ci sarà una riorganizzazione, ma non è in discussione l'apertura del centro, rassicura l'azienda sanitaria. Un sanitario destinato a seguire però solo una parte di pazienti - in particolare quelli affetti da sclerosi laterale amiotrofica.



Nel servizio di Francesco Rossi le interviste a Italo Forni (pres. AssiSM - Associazione regionale emiliano romagnola contro la Sclerosi Multipla), Paolo Bordon (dg Ausl Bologna), Filippo Martone (pres. associazione regionale contro la Sclerosi Laterali Amiotrofica Emilia-Romagna), Giorgio Serra (pres. Miastenia Insieme Associazione regionale emiliano romagnola contro la Miastenia), Alessandra lugaresi (Dir. centro sclerosi multipla ospedale Bellaria)