Saman, il giorno del processo

Al via a Reggio Emilia il processo per l'omicidio di Saman Abbas.

Dibattimento che si è aperto con lo stralcio del fascicolo del padre della ragazza, Shabbar. Per lui un procedimento parallelo anche se convocato lo stesso giorno della prossima udienza, il 17 febbraio.

Fuori dal tribunale, striscioni e cartelli per chiedere maggiore tutela per le donne. In aula, una ventina di associazioni che vogliono costituirsi parte civile. Anche Saqib Ayub, il fidanzato di Saman vorrebbe entrare nel processo.

I tre imputati presenti in aula - lo zio di Saman, Danish Hasnain, e i cugini Numanhulaq Numanhulaq e Ikram Ijaz - hanno ascoltato tutto. Gli interpreti traducevano in tempo reali. Ma fino ad ora si è trattato di aspetti tecnici. L'orrore arriverà nelle prossime udienze.

Il servizio di Luca Ponzi, con le interviste a Barbara Iannuccelli (legale Associazione Penelope) e a Claudio Falleti, legale Ayub Saquib (fidanzato di Saman)