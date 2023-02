Saman, prima udienza del processo

E' arrivato con il suo avvocato e gli agenti della polizia penitenziaria, Danish Hisnain. Dall'altro lato dell'aula sono entrati invece i due cugini di Saman Abbas, Ikram Ijaz e Numanhulaq Numanhulaq. Prima udienza per l'omicidio della 18enne pakistana, uccisa il primo maggio 2021 a Novellara, per avere rifiutato un matrimonio combinato. Stralciata la posizione del padre della ragazza, Shabbar. Non è più latitante quindi ha diritto ad assistere al dibattimento. Che per lui inizierà la prossima settimana. Diversa invece la posizione di Nazia, la madre, ancora latitante. Dopo circa un'ora, la Corte ha decisione di rinviare alle 15 di oggi, per dare modo ai difensori di valutare le 18 nuove richieste di costituzione di parte civile.

Il servizio di Luca Ponzi con le interviste a Claudio Falleti, legale Ayub Saquib (fidanzato di Saman), e a Luigi Scarcella, avvocato difensore di Numanhulaq Numanhulaq