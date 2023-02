I taxi in sciopero fino alle 22

Presidi in tutti i posteggi dei taxi a Bologna. Una protesta delle principali sigle sindacali durante tutta la giornata per lamentare l'assenza di dialogo con l'amministrazione comunale. Fra le questioni aperte l'adeguamento della viabilità anche alla luce dei lavori per il tram che partiranno prossimamente. I tassisti sottolineano l'impossibilità di poter prestare servizio in alcune zone della città dove non si riesce ad accedere anche a scapito di utenti anziani o con difficoltà motorie. Fra i nodi da sciogliere il tema della sicurezza e l'adeguamento delle tariffe. “Serve un confronto con l'amministrazione”, dicono i rappresentanti della categoria.

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Giuseppe Di Marco, le interviste a Cosimo Quaranta (Cna Bologna) e Massimo Sarti (Ascom taxi)



MirkoBergonzoni

Uiltrasporti

19.46 carburanti e tariffe