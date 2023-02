Scritte animaliste in via Petroni, i residenti si mobilitano

Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un privato si vedono quattro giovani. Si avvicinano ad un muro e scrivono un primo slogan: “Resistenza animale contro il capitale”. Poi fanno un'altra scritta: “Vivere è un diritto, impedirlo un sopruso. Go vegan". Siamo in via Petroni, nel cuore della zona universitaria di Bologna, da sempre al centro delle polemiche, con i residenti sul piede di guerra per gli schiamazzi notturni. Le immagini le hanno diffuse proprio gli abitanti della strada. Che ora, attraverso Giuseppe Sisti, portavoce del comitato di residenti, propongono una ricompensa a chi aiuterà ad identificare le imbrattatrici.