Scuola, "I tagli del governo ci penalizzano"

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha formalizzato la costituzione in giudizio per impugnare, davanti alla Consulta, la legge sulla riorganizzazione della rete scolastica. Il Governo ha fissato i criteri, in vigore dal 2024-2025, nella legge di Bilancio senza la necessaria interlocuzione con la Conferenza Stato-Regioni. La riforma ha portato a 900 studenti la soglia minima per le autonomie scolastiche con un proprio dirigente.

L'Emilia-Romagna ha, in media, un dirigente ogni mille studenti, ma con la nuova norma si prevedono tagli per 15 posizioni, con accorpamenti, classi più numerose ed il conseguente abbassamento della qualità formativa.

