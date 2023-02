Scuola, posti esauriti

Due amici, due famiglie, una sola scuola superiore che entrambi i ragazzi vorrebbero frequentare. Ma solo uno di loro potrà farlo. A Modena, per il prossimo anno, “priorità alla scuola” ha stimato quasi 300 i ragazzi esclusi dalla loro prima scelta per le superiori. Per il ministero, il criterio principe sarebbe l’orientamento ricevuto alle medie, ma a decidere - spesso diversamente - sono i consigli di istituto. Un problema non solo modenese. Che comitati e associazioni vorrebbero affrontare a livello regionale.

Il servizio di Giulia Bondi