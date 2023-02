Sei giovani artisti prendono "casa" in provincia

L'arte prende casa in provincia di Bologna grazie al "Nuovo forno del pane outdoor edition". E' un progetto del museo d'arte moderna Mambo che, con un avviso pubblico, al quale hanno partecipato 126 candidati, ha selezionato sei giovani artisti. I vincitori saranno ospitati per quattro mesi in alloggi e spazi messi a disposizione dai sei distretti culturali dell'area metropolitana, in sei diversi Comuni: San Giovanni in Persiceto, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Budrio, Castiglione dei Pepoli e Imola.

La prima edizione del "Nuovo forno del pane", nome legato all'origine della sede del Mambo, fu ideata in piena emergenza covid per supportare il mondo dell'arte in città. Questa nuova edizione porta invece gli artisti "outdoor", fuori porta.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Dario Collina), le voci dei sei giovani artisti (Lorenzo Modica, Lorena Bucur, Beatrice Favaretto, Giorgia Lolli, Davide Sgambaro e Valentina Furian) e le interviste ad Elena Di Gioia, delegata alla cultura del Comune di Bologna e della Città metropolitana, e a Lorenzo Balbi, direttore del Mambo.