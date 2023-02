Sgomberato spazio occupato dagli anarchici a Bologna

Le forze dell'ordine sono intervenute questa mattina a Bologna per sgomberare l'immobile di proprietà Acer in via Zampieri, in zona Bolognina, che era stato occupato il 4 febbraio da gruppi di area anarchica per denunciare l'emergenza abitativa in città, ma anche in solidarietà con Alfredo Cospito.

Nel locale, ribattezzato “Acerchiata”, a quanto si è appreso non c'era nessuno quando sono entrati gli agenti. Lo sgombero, avvenuto senza incidenti, segue la denuncia che la proprietà aveva presentato poco dopo l'occupazione.

Il servizio è di Samuele Amadori.