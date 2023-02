Siccità, gli ultimi dati in regione destano preoccupazione

Una sete continua quella del Po, emblema di un clima stravolto, ma soprattutto di un'emergenza quotidiana. A inizio febbraio c'è stata una nuova diminuzione dei livelli. Non piove e le temperature sono più alte della media stagionale: l'amara litania delle ultime estati diventa ora anche la formula per definire un mese invernale. Come messo nero su bianco dall'ultimo bollettino dell'autorità di bacino. Pontelagoscuro, Piacenza, Boretto: qui, dove viene misurata la portata media mensile, i dati sono eloquenti. A gennaio c'era poco più della metà dell'acqua, rispetto alla media degli anni dal 1991 al 2020. E non va meglio se si guarda alla neve, futura risorsa idrica: l'abbondanza di gennaio è stata un'eccezione unica, in Emilia Romagna si è subito tornati ai segni meno, considerando che a dicembre e gennaio, semplicemente, di fiocchi non ne sono caduti. Ma più che ai grafici, l'eloquenza la lasciamo all'occhio umano. La siccità sta affliggendo non solo il Po, ma anche i suoi affluenti. Il Trebbia è uno dei più importanti: sorvolandolo, la sensazione è spesso quella di passare sopra a un deserto.

Il servizio di Francesco Tomei montato da Andrea Neri