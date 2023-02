Siccità, la portata degli affluenti di destra del Po è ridotta del 70%

Il Taro in provincia di Parma è ridotto a uno stretto canale. La portata media del periodo è di 23 metri cubi al secondo e ora è ridotta a soli 4. Tutti gli affluenti di destra del Po hanno una portata ridotta del 70% rispetto alla media del periodo. E il Grande Fiume, a livelli quasi estivi, soffre per una magra ininterrotta da 13 mesi. Le uniche riserve rimaste sono gli accumuli di neve sull'Appennino romagnolo, come spiega il segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po Alessandro Bratti al microfono di Luca Ponzi