Silk Faw, progetto ancora in stallo

Fornitori in tribunale per le ingiunzioni di pagamento, dipendenti che si licenziano in massa. Una indagine della procura ancora aperta. Soldi che non è chiaro se e quando si vedranno. La favola Silk Faw almeno per ora è in un vicolo cieco. A capirlo bastano le parole dello stesso Giovanni Lamorte, amministratore delegato della joint venture sino-americana che doveva costruire a Reggio Emilia uno stabilimento per la produzione di auto elettriche sportive di lusso.

Annunciato con enfasi a maggio 2021, il progetto per ora è arenato. La fabbrica dovrebbe sorgere a Gavassa ma l'acquisto del terreno più volte annunciato non si è mai avverato. Nelle promesse ci avrebbero trovato lavoro mille dipendenti. Ora ne sono rimasti una trentina che vanno avanti con gli ammortizzatori sociali. Una quarantina invece si sono già licenziati.

"Siamo al palo, il progetto è un po' fermo" ha detto il manager in una intervista al Resto del Carlino. "I soldi ci sono", ha spiegato, "ma non liquidi come servirebbero a noi. I contratti di finanziamento della casa madre americana li abbiamo fatti valutare anche dai nostri legali italiani e sono reali. Per questo siamo relativamente tranquilli". Stando a queste parole del dirigente insomma non tutto sarebbe perduto.

Sulla vicenda societaria anche la guardia di finanza di Reggio Emlia ha aperto una inchiesta ancora in corso. Sul progetto incombe inoltre la data di fine marzo quando la costruzione dello stabilimento dovrà essere necessariamente inserita nel piano urbanistico del comune di Reggio Emilia.

Nessun commento sull'intervista dall'amministrazione cittadina, così come dall'assessorato regionale alle attività produttive, che aveva messo in campo 4 milioni e mezzo di euro per l'operazione: fondi mai erogati.

Il servizio di David Marceddu, montaggio di Matteo Cotugno.