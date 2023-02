Spal in crisi: i tifosi contestano giocatori, mister e società

“Tacopina dov'è?”; “La Spal siamo noi”; “Chiediamo solo rispetto”, più altri cori con parole dure e dai chiari bersagli. Al rientro a Ferrara, dopo la sconfitta sul campo del Venezia, giocatori e staff tecnico della Spal si sono imbattuti in almeno cento tifosi che hanno contestato la squadra per il brutto momento che sta attraversando in campionato.

I supporters della società ferrarese hanno esposto striscioni e intonato il proprio disappunto per la striscia negativa della squadra, ora si trova al diciottesimo posto della serie cadetta, in piena zona retrocessione.

Preso di mira, il tecnico Daniele De Rossi, fortemente in bilico che però non si è sottratto al confronto ascoltando i cori in silenzio di fronte alla tifoseria. Anche l'ultimo arrivato, il centrocampista belga Radja Nainggolan ha preso parte al faccia a faccia dove si è acceso qualche confronto ma fortunatamente senza incidenti. Oggetto di cori e attacchi forse più di tutti è stato il presidente Joe Tacopina, soprattutto per quella che a parere delle frange della curva biancoblu viene ritenuta una ingiustificata “assenza”. Ma al suo rientro dagli Stati Uniti, sarà proprio lui a decidere sul futuro di De Rossi.