"Stanchi e provati", il racconto degli operatori dopo lo sbarco dalla Ocean Viking

Stanchi e provati, così gli operatori descrivono gli 84 migranti sbarcati a Ravenna dalla Ocean Viking. A bordo erano 62 i minori non accompagnati, tra i 14 e i 17 anni. Ai volontari della Sos Mediterranée che li hanno soccorsi al largo della Libia hanno raccontato di torture ed estorsioni. Sabato la prima notte in un vero letto, "La macchina della prima accoglienza ha funzionato anche questa volta" ha detto il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

Il problema è il dopo, soprattutto per i minori non accompagnati. 15 sono stati portati in pullman ad Alessandria, gli altri 44 distribuiti in varie cooperative di Ravenna, in attesa che il Ministero li ricollochi nelle strutture Sai. Per quelli sbarcati nella città romagnola il 31 dicembre, ci è voluto un mese e mezzo.



Nel servizio di Serena Biondini le interviste a Donata Liverzani, operatrice Consorzio “Il solco” e a Francesca Battistini, vice-presidente operatrice Consorzio “Il solco”.