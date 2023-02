Torna a Bologna Arte Fiera, uno sguardo sull'arte contemporanea

Torna a Bologna la 46esima edizione di Arte Fiera con 141 espositori, visitabile fino domenica 5 febbraio. Come sempre la kermesse si apre alla città con appuntamenti e mostre diffuse nell'offerta di Art City. Per il quarto anno la direzione artistica è affidata a Simone Menegoi. L'edizione 2023 si avvale anche di un nuovo managing director, il collezionista Enea Righi, che con un migliaio di opere di dimensioni museali possiede una delle più importanti raccolte private in Italia.

Novità anche nell'allestimento. Il centro Servizi che accoglie i visitatori prima dell'ingresso dei padiglioni 25 e 26 è firmato da Mario Cucinella, architetto milanese che è ormai di casa nel quartiere fieristico bolognese e che progetta e costruisce sempre di più all'insegna dell'eco sostenibilità, come molti degli autori delle opere in esposizione ad Arte Fiera.



Nel servizio di Nicola Zanarini, montato da Emanuele Righi, le interviste al direttore artistico Simone Menegoi, al managing director Enea Righi e all'architetto Mario Cucinella.