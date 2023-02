Torna il Carnevale di Cento

I carri allegorici sono ormai pronti ad uscire dagli hangar per sfilare nel centro cittadino. Domenica prende il via il Carnevale d'Europa di Cento, in provincia di Ferrara, gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro. Fino al 5 marzo, sono un migliaio le persone impegnate nella tradizionale manifestazione che potrebbe diventare patrimonio Unesco. Il paese si prepara ad un mese di festa, che quest'anno torna nel suo periodo tradizionale.

Nel servizio di Nelson Bova, le voci di Riccardo Manservisi, responsabile del Carnevale centese, e al sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.