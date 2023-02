Un anno dopo l'inizio della guerra in Ucraina, Bologna torna in piazza per la pace

Come un anno fa, quando Bologna si mobilitò subito per dire "no alla guerra": prima con una manifestazione di collettivi e sindacati autonomi, poi con una grande fiaccolata in piazza Maggiore.

Per il primo anniversario del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio, il comitato bolognese della rete di associazioni "Europe for peace" chiama a raccolta tutti per dire che "la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno". Alle 18 un corteo partirà da piazza XX Settembre fino a piazza Nettuno, per concludersi con un flashmob in piazza Maggiore.

Alla manifestazione hanno aderito oltre 50 sigle di associazioni, enti e sindacati. Interverranno, tra gli altri, il sindaco Lepore e l'arcivescovo Zuppi. Invitata a partecipare la Comunità ucraina.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Matteo Cotugno), l'intervista al portavoce del comitato di Bologna di Europe for peace, Alberto Zucchero.