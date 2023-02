Un capriolo a spasso per Bologna

“Ci ha fatto visita un capriolo”.

Così il Santuario San Giuseppe Sposo a Bologna ha segnalato sulla sua pagina Facebook l'avvistamento dell'animale, a spasso la mattina di venerdì 24 febbraio sul sagrato della chiesa, in via Bellinzona. Si tratta di una via a pochi passi dalla centrale via Saragozza, non distante dai viali e quindi dal centro storico.



Segnalazioni simili sono arrivate da altri residenti della zona, che hanno visto aggirarsi l'animale nei giardini di casa anche stanotte. Segno che l'ungulato, almeno fino a qualche ora fa, era ancora in giro in città.