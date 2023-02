Un cargo "carico" di aiuti solidali

A Ravenna in tanti si sono mobilitati per raccogliere vestiario e altri generi di prima necessità per i migranti in arrivo a bordo della Ocean Viking.

Una iniziativa di solidarietà speciale è condotta da volontari che girano con un cargo a pedali, tra negozi e ristoranti, per recuperare alimenti destinati ai bisognosi.

Nel servizio di Nelson Bova le interviste a Massimiliano Miccoli - volontario della coop Stadera di Ravenna, a Daniela Biondi - vice direttrice della Caritas di Ravenna, a Riccardo Ricci Petitoni - responsabile progetto “Me ne faccio cargo” e a Federica Catani -educatrice Coop San Vitale.