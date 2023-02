Un pet detective per trovare (e salvare) gli animali smarriti

Cani e gatti che si perdono: succede spesso, sia in città che all’aria aperta, come ad esempio durante le passeggiate in montagna. Per ritrovare e soccorrere gli animali in difficoltà un giovane bolognese ha intrapreso la professione del pet detective: una novità assoluta nel nostro Paese. E le richieste di aiuto arrivano da tutta Italia.

Nel servizio di Virginia Novellini l'intervista a Marco Fanti, soccorritore alpino e operatore cinofilo.