Una coppia "spaziale": dopo la cagnolina Pimpa, dedicato un asteroide anche al suo padrone

Una coppia davvero “spaziale”, quella composta da Pimpa e dal suo migliore amico umano, Davide Gaddi: l'Unione astronomica internazionale ha dedicato ad entrambi un asteroide. La prima a ricevere il riconoscimento, a metà gennaio 2023, era stata la cagnolina, ma ora nel cosmo c'è anche un piccolo corpo celeste denominato “Davidegaddi”. Perché il 4 gennaio 2020, durante una passeggiata lungo l'argine del fiume Secchia, furono loro due a trovare un frammento della meteorite che pochi giorni prima, a Capodanno, era caduta nella campagna modenese, a Cavezzo. Un ritrovamento importante, per gli astronomi.

"Il contributo di Pimpa è stato fondamentale per questa eccezionale scoperta - si legge nella motivazione - ed è uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia". Mentre il merito di Davide, oltre ad avere capito che la sua cagnolina aveva fiutato veramente qualcosa di speciale, è stato di avere “donato la meteorite all'Istituto nazionale di astrofisica per analisi e classificazione”.

Il servizio di Roberta Castellano (montaggio di Dario Collina) racconta la loro avventura.