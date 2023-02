"Una vita in fuorigioco", diventa un libro la storia di Katia Serra

E' in libreria “Una vita in fuorigioco”, l'autobiografia della bolognese Katia Serra. Ex calciatrice, sindacalista, oggi commentatrice del calcio in tv racconta nel volume il suo amore per questo sport e le difficoltà di entrare in un mondo tradizionalmente maschile. Un libro con cui vuole ispirare anche altre donne e bambine con un sogno nel cassetto. Tra le emozioni più grandi essere stata la prima donna a commentare una finale degli Azzurri, quella degli ultimi Europei.

Ospite del nostro telegiornale, l'ha intervistata Virginia Novellini.