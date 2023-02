Una voce per San Marino, in lizza un posto all'Eurovision

L'anno scorso fu Achille Lauro a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest, con la canzone Stripper, ma si fermò alla semifinale. Quest'anno il Titano ci riprova: il portacolori della piccola Repubblica sarà scelto sabato 25 febbraio alla finalissima del concorso "Una voce per San Marino", presentata alla stampa a Milano.

Ormai la kermesse è diventata una strada alternativa, per gli artisti italiani che puntano a conquistare la platea televisiva dell'Eurofestival senza passare da Sanremo. Tra i 22 partecipanti alla sfida di San Marino, sono soltanto due i sammarinesi doc: Kida e Simone.

Tra gli altri, alcuni nomi di spicco, come il trombettista siciliano Roy Paci, compositore jazz, e gli Eiffel 65, band nata a Torino ma di successo mondiale negli anni Novanta con brani 'dance' come Blue e Heaven.

La serata finale del concorso, presentata da Jonathan Kashanian e Senhit e con Albano presidente della giuria, andrà in scena sul palco del Teatro Nuovo di Dogana e verrà trasmessa in diretta su San Marino Rtv.

Per gli organizzatori, l'obiettivo è dimostrare la capacità di "Una Voce per San Marino" di rappresentare un trampolino di lancio, anche dal Titano, nel panorama musicale internazionale.

Al vincitore, un biglietto per Liverpool, dove il 13 maggio si terrà il contest europeo, nel nome dell'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione con la Kalush Orchestra.

Il servizio di Roberta Castellano (montaggio Tommaso Tardi)