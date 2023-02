Verso le primarie, domenica la sfida tra Bonaccini e Schlein

Saranno 5.500 i seggi in tutta Italia domenica quando, tra le 8 e le 20, iscritti ed elettori del Partito Democratico saranno chiamati a scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria. Un ballottaggio tra i due, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che tra gli iscritti hanno raccolto il maggior numero di voti. Bonaccini ha partecipato a “Porta a porta” su Raiuno, rilanciando nuovamente la proposta di collaborare a Elly Schlein che per due anni è stata sua vice in regione. La proposta di un ticket per ora non interessa a Elly Schlein, che ha partecipato allo spazio DumBo di Bologna a un incontro con i suo sostenitori. Presenti tra gli altri il sindaco della cirrà, Matteo Lepore, ma anche il leader delle Sardine, Mattia Santori. Grande incognita l'affluenza. Potrà votare, pre-registrandosi, entro le 12 del 24 febbraio, anche chi ha 16 anni, gli stranieri residenti e i lavoratori fuori sede. Inoltre chi si sarà già pre -registrato potrà votare anche online. Per tutti unico accorgimento versare 2 euro e accettare di essere iscritti nell'albo pubblico degli elettori Pd.

Nel servizio le interviste ai candidati.