In ospedale con un razzo, tra le stelle

Da un ospedale all'altro della città non su una semplice ambulanza, ma su un "razzo spaziale". E' la possibilità che BimboTu, associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e tumori solidi di Bologna, offre ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie dell'ospedale Maggiore e del Policlinico Sant'Orsola, per spostarsi all'ospedale Bellaria quando devono sottoporsi alla risonanza magnetica.

Rocketvan, il servizio di trasporto gratuito intraospedaliero, è un'ambulanza in stile spaziale, che fa sentire il bambino come in viaggio verso l'universo, tra pianeti e decine di stelle dipinte nell'abitacolo blu. Testimonial è l'astronauta Paolo Nespoli, da tempo accanto a Bimbo Tu.



Nel servizio di Nelson Bova (montaggio Giuseppe Di Marco) le interviste all'astronauta Paolo Nespoli e al direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon.