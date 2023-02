Slogan e fuochi d'artificio, manifestazione pacifica degli anarchici a Bologna

Si è conclusa con i fuochi d'artificio, davanti al carcere minorile del Pratello, la manifestazione di anarchici promossa ieri (3 febbraio) a Bologna in solidarietà con Alfredo Cospito. Nessun momento di tensione nelle tre ore in cui si è snodata l'iniziativa, cominciata alle 17 davanti alla sede regionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in viale Vicini: alcune decine i partecipanti, radunati nello spartitraffico senza bloccare la circolazione, con striscioni e slogan per invocare la fine del regime di carcere duro a cui è sottoposto Cospito, e per protestare in generale contro il 41 bis e per la situazione delle carceri. Con la "battitura" di pentole e mestoli, per evocare il rumore delle proteste dei detenuti dietro le sbarre.

Presidio controllato a distanza dalle forze dell'ordine, anche quando i manifestanti si sono spostati in corteo fino al Pratello.

Lungo il percorso hanno lasciato qualche graffito sui muri: "Anche l'Italia tortura e condanna a morte", una delle scritte, in riferimento allo stato di salute di Cospito, che da 107 giorni sta attuando uno sciopero della fame.

E poi, sotto le finestre dell'istituto penale minorile, slogan, come "Fuori tutti dalle galere", musica e parole di vicinanza ai giovani reclusi in quello che gli anarchici considerano un altro simbolo della "barbarie" della detenzione.

Il servizio di Roberta Castellano, montaggio di Andrea Neri.