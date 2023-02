REWIND 25/10/2008: quando Nainggolan giocava (e segnava) a Piacenza

L'arrivo di Radja Nainngolan alla Spal è sicuramente il colpo di mercato più importante del mercato di gennaio serie B. Oggi (2 febbraio) il giocatore sarà presentato ufficialmente a Ferrara.

Pochi sanno che il centrocampista belga di origini indonesiane prima di spiccare il volo in serie A con il Cagliari la Roma e l'Inter era arrivato in Italia per giocare in Emilia, con il Piacenza che allora militava in serie B. per la nostra rubrica Rewind che va a ripescare servizi del passato vediamo quello realizzato da Carlo Nesti su Treviso-Piacenza 3 a 2. Nainggolan segnava il suo primo gol coi biancorossi. Era il 25 ottobre 2008.