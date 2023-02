L'urlo di Bologna: "Vogliamo la pace"

Sabato pomeriggio la comunità ucraina a Bologna ha manifestato alla scalinata del Pincio su via Indipendenza, con un corteo fino a piazza Maggiore, per ricordare un anno di resistenza all'invasione russa.

Intanto ieri, in occasione del primo anniversario del conflitto, la grande manifestazione promossa da "Europe for peace" con oltre 50 associazioni per invocare la pace.

Nel servizio di Paolo Pini, montato da Stefano Buganè, le interviste al cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, e al sindaco Matteo Lepore, presenti in piazza venerdì.