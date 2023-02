Tram, ad aprile via ai lavori. Dureranno più di tre anni

Si avvicina l'inizio dei lavori di costruzione della linea rossa del tram di Bologna: il via ufficiale ad aprile, per 45 mesi i cantieri impegneranno la città. Disagi saranno inevitabili, ma il sindaco promette che saranno ridotti al minimo.

I lavori saranno cadenzati a blocchi lungo tutto il percorso, che si snoda per 16 chilometri dal capolinea a Borgo Panigale a ovest a quelli al Pilastro - Facoltà di Agraria a est e in zona Fiera a nord. Dunque il cantiere non impegnerà mai tutta la linea, ma sezioni distinte per periodi di alcuni mesi seguendo un calendario ben preciso, che entro il 2026 deve improrogabilmente chiudersi per i vincoli del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel servizio di Francesco Satta (montaggio Matteo Cotugno) l'intervista al sindaco di Bologna Matteo Lepore.