A Bologna una serata in musica nel nome di Lucio Dalla

Vincono il premio per la categoria "Colonna sonora" Colapesce e Dimartino con "Cose Da Pazzi" nella prima edizione della rassegna 'Ciao' dedicata a Lucio Dalla, in occasione del suo 80esimo compleanno. Nella serata al Teatro Celebrazioni di Bologna sono state premiate le forme innovative di musica e creatività. Il riconoscimento ispirato al Ballerino Dalla è stato assegnato ad artisti e opere che stanno innovando il panorama italiano con quell'approccio visionario che amava Lucio. L'evento presentato da Dario Ballantini con Mille, organizzato con la Fondazione Dalla, ha premiato per la categoria "Canzone" "Le Pietre Non Volano" di Luché, come Producer: Bias, per il "Progetto": Cesare Cremonini con la versione di "Stella di mare" in duetto virtuale con Lucio. Miglior "Artista": Mara Sattei, reduce dall'ultimo festival di Sanremo con Duemilaminuti.

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Alberto Carroli, le interviste ai due cantanti Colapesce e Dimartino