"Al fianco di Nina", studenti in presidio per l'inclusione

Tanti studenti italiani si sono mobilitati per sostenere Nina, la ragazza di Bologna con la sindrome di Down che il 14 marzo si è ritirata dalla classe

quinta del liceo Sabin, indirizzo scienze umane, perché il consiglio di classe le ha negato (malgrado la battaglia dei genitori e il parere favorevole della neuropsichiatria) la possibilità di passare dal programma di studi differenziato a quello personalizzato per obiettivi minimi, che le avrebbe

concesso di essere ammessa al diploma di maturità vero e proprio, e non di ottenere solo un certificato di competenze.

Un presidio è stato organizzato a Bologna da Osa (Opposizione studentesca d'alternativa) a pochi metri dalla sede del liceo frequentato dalla ragazza fino a due settimane fa. Inoltre un gruppo di studenti ha dato vita ad un flashmob a Roma al Miur e diversi ragazzi hanno aderito alla giornata di agitazione studentesca scattando foto dentro e fuori le aule con lo slogan "Al fianco di Nina! Per una nuova scuola pubblica e una società inclusiva e giusta", che sono poi state postate sui social.

"La scuola inclusiva dovrebbe essere un obiettivo di tutti", ha detto - a margine della manifestazione a Bologna - il padre di Nina, Alessandro Sorrentino, intervistato da Roberta Castellano (immagini di Diego Gualandi, montaggio di Alberto Carroli).