Al Sant'Orsola le innovazioni della chirurgia robotica

All'azienda ospedaliera universitaria di Bologna arriva Hugo, robot di ultima generazione per gli interventi chirurgici che si affianca al Da Vinci, facendo del Sant'Orsola un centro di eccellenza nazionale, 6.400 gli interventi già eseguiti con una media di 800 all'anno negli ambiti della cardiologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, urologia solo per citarne alcuni.

Coordinerà le attività cliniche e di ricerca delle tecniche chirurgiche ed interventistiche innovative il professor Antonio Gangemi, che dopo vent'anni di esperienza negli Stati Uniti ha scelto di rientrare in Italia per seguire questo progetto nell'ambito dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna.

Costato 4 milioni di euro, Hugo è più versatile grazie a quattro binari indipendenti e a tecnologie che permettono al chirurgo di guidare da remoto l'intervento in 3d.

