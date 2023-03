Al setaccio tabulati telefonici e app di incontri

I tabulati telefonici, i contatti più recenti, le app di incontri: li stanno analizzando i carabinieri di Modena per individuare la persona che la sera fra giovedì e venerdì era con Alessandro Gozzoli, il quarantenne originario di Bazzano (Bologna), trovato morto dalla sorella nella sua abitazione di Casinalbo. L'uomo, che da ore non rispondeva al telefono, era privo di vita nel suo letto, legato. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un gioco erotico finito in tragedia oppure di una rapina: l'appartamento, racconta la titolare dello studio di consulenza in cui lavorava, era a soqquadro. Ma non si esclude nemmeno l'omicidio volontario.

Chi era con lui quella notte potrebbe essere fuggito con la sua auto, sparita come il cellulare.

Il servizio di Roberta Castellano.