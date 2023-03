Al volante ubriaco nel Bolognese, le immagini impressionanti in un video

Le immagini di un uomo alla guida che non riesce a controllare la vettura. Sono state riprese a Galliera, nel Bolognese, e diffuse via social dalla Polizia Locale Reno Galliera per mostrare i gravi rischi che si corrono se si guida in stato di ebbrezza.

“Siamo riusciti a fermare il conducente grazie alla prontezza dei colleghi che hanno visto le immagini e delle nostre pattuglie che lo hanno raggiunto. Dopo l'urto con il marciapiede aveva infatti continuato a circolare senza uno pneumatico, zigzagando lungo la carreggiata. Il test con l'etilometro al quale è stato sottoposto ha riscontrato una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro). Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata e la sua patente è stata ritirata per essere sospesa dal Prefetto di Bologna” - scrivono sulla pagina Facebook.