Alfasigma, oltre trecento posti a rischio

Più che una riorganizzazione è un “disastro sociale” il piano definito da Alfasigma, dicono i sindacati che hanno proclamato uno sciopero di otto ore. La casa farmaceutica, con sedi a Bologna, Pomezia e Milano, ha comunicato il 20 febbraio, l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 333 dipendenti su 1600.

Duecentoventi tagli riguardano gli informatori del farmaco, depotenziando una funzione fondamentale per la medicina di base.

Alfasigma, nata dalla fusione di AlfaWasserman e Sigma Tau, presentò cinque anni fa un piano da 456 esuberi. Finì con un accordo sindacale al ministero del Lavoro con cento uscite volontarie. Ad agosto dello scorso anno è arrivata l'acquisizione della Sofar di Milano con 190 dipendenti. Ma per dichiarare, appena sei mesi dopo, 333 nuovi esuberi. “Il meccanismo insomma si ripete - dicono i sindacati - ogni volta si acquisisce, per poi tagliare. Nonostante l'ultimo bilancio della multinazionale si sia chiuso con un fatturato da 1 miliardo 200 milioni, ampiamente in attivo”.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone montato da Alessandro Cazzuffi le interviste al segretario generale della Uiltec Emilia-Romagna Vittorio Caleffi, alla segretaria della Filctem-Cgil Milano Alessia Ripamonti e alla segretaria generale della Femca-Cisl Area metropolitana bolognese Susy Marseglia