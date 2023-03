"Alice uccisa e cancellata"

Per l'otto marzo a Modena si è tenuto un momento di raccoglimento per Alice Neri, la 32enne di Ravarino trovata morta nella sua auto incendiata lo scorso novembre a Concordia sulla Secchia. Delitto per il quale è in carcere il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul.

In piazza Grande si sono ritrovati familiari e amici della giovane. "Proprio come donna mia figlia è stata uccisa e cancellata", ha detto la mamma, Patrizia Montorsi, mentre il fratello di Alice, Matteo Marzoli, è tornato a denunciare oltraggi alla sua memoria. Nel video le loro parole.