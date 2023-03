Anziana investita, respinto per la seconda volta il patteggiamento per Nilo

Per la seconda volta è stato respinto il patteggiamento chiesto da Gian Luca Nilo, il 39enne che il 22 ottobre a Bologna travolse in auto e uccise l'81enne Luisa Giovannini, in via Azzurra. L'8 marzo il giudice aveva rigettato la proposta di applicare quattro anni in detenzione domiciliare. Oggi un altro giudice ha detto no ad una pena sempre di quattro anni, da scontare in semilibertà. Entrambe le decisioni di rigetto tengono conto del fatto che l'imputato, a fine gennaio, era stato arrestato e portato in carcere per essere evaso dai domiciliari e aver violato un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e quindi per questo motivo “non è ritenuto capace di autocontrollo”. A questo punto il 13 aprile dovrebbe essere celebrato il processo in rito abbreviato.

Il servizio di David Marceddu, montato da Matteo Corti