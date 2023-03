Arriva colibrì, un macchinario per salvare persone in arresto cardiaco

Si chiama “colibrì” ed è la versione più leggera al mondo tra le macchine cuore-polmone. Così leggera da poter essere trasportata anche in elicottero o collegata a un drone. E' stata testata sulle piste di sci del Cimone, appennino modenese, in un'esercitazione congiunta di 118, Soccorso Alpino, Carabinieri ed elisoccorso. La simulazione riguardava un paziente in arresto cardiaco da ipotermia, trasportato in motoslitta prima dell'applicazione del macchinario salvavita.

Nel servizio di Samuele Amadori le parole di Carlo Alberto Tassi di Euroset e di Carlo Coniglio, medico rianimazione del 118