Biciclette in piazza, la manifestazione ecologista di 50 anni fa

5 mila ciclisti in Piazza Maggiore per manifestare contro il traffico e l'inquinamento. Potrebbe essere una protesta attuale, ma le immagini provengono da un'altra epoca. Siamo nel 1973 a Bologna, lunedì 19 marzo. Esattamente 50 anni fa gli antesignani del movimento ecologista si battevano per gli stessi valori per cui oggi manifestano i giovani dei Fridays for Future. All'epoca problemi simili come il caro benzina spinsero i bolognesi a proporre la pedalata lenta tra via Indipendenza, Rizzoli e i Giardini Margherita contro lo stress e i ritmi imposti dal mondo contemporaneo. Il sogno erano le piste ciclabili. Lo documenta questo filmato dal cineamatore Andrea Lambertini, ritrovato negli archivi di “Home movies” a Bologna. In 50 anni la crisi ecologica si è aggravata, portando i giovanissimi nelle piazze del mondo, per chiedere a gran voce quello che nel 1973 i primi ambientalisti già intuivano. Il filmato sarà trasmesso il 19 marzo sulla piattaforma Homemovies100, nell'ambito dell'Almanacco che racconta la Storia del novecento, un progetto per il centenario della pellicola in formato ridotto e della cinepresa amatoriale.

Il servizio di Ivana Delvino, montato da Matteo Corti