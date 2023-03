Bimbo di tre anni salvo dopo un volo di due piani

Un volo di due piani, la corsa in ospedale, il terrore e poi il sollievo. Non è in pericolo di vita il bambino di tre anni precipitato da una finestra del secondo piano di una palazzina di via Mitelli, nel quartiere Corticella a Bologna. Ha contusioni e alcune piccole fratture e resta ricoverato in pediatria all'ospedale Maggiore. Erano da poco passate le 13 quando i vicini hanno sentito le grida disperate della madre. E proprio i vicini hanno chiamato i soccorsi, arrivati con ambulanza e automedica. Il piccolo, di origine pakistana, vive al secondo piano con i genitori e quattro fratelli, ma al momento della caduta pare che in casa ci fossero solo la madre e un fratellino, mentre il padre si sarebbe trovato in cantina. Secondo quanto finora ricostruito dalla Polizia, sul posto con le volanti e la scientifica, sarebbe una caduta accidentale: probabilmente il bambino si era arrampicato sul davanzale, forse tentando di afferrare qualcosa.

