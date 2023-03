"Ciao Ivano"

Le immagini di tante interpretazioni di Ivano Marescotti al cinema e a teatro scorrono sullo schermo di un televisore posto accanto alla bara, nella sala allestita per l’addio al grande attore e regista romagnolo che si è spento domenica a Lugo, nel ravennate, dopo una lunga malattia, all’età di 77 anni.



Bagnacavallo dà l’ultimo saluto al suo concittadino, “uno di noi” come lo hanno ricordato tanti compaesani e amici da sempre.

Il feretro è arrivato alle 11 all'ex convento di San Francesco.

La camera ardente, allestita nella sala Oriani, aprirà oggi (fino alle 18) e domani (dalle 10 alle 15).

A seguire si svolgerà una breve cerimonia laica e poi la salma sarà portata a Ravenna, per la cremazione.

Nel servizio di Roberta Castellano l'intervista a Erika Leonelli, moglie di Marescotti.