Cibus, la Russia risponde alle sanzioni con il "falso made in Italy"

Da Cibus Connect, la fiera dell'agroalimentare in corso a Parma, l'allarme di Coldiretti sui prodotti alimentari contraffatti in Russia. Un giro d'affari che supera i 200 milioni, nato con lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni all'economia russa

Nel servizio di Antonio Boschi le parole del presidente di Coldiretti, Nicola Bertinelli e della responsabile commerciale Camila Aksenti