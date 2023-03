Tour in Cirenaica, dal medioevo a Guccini

La Cirenaica è un po' uno stato mentale, non solo un luogo fisico in Libia, a Bologna o a Nev York, come direbbe qualche petroniano d'antan meno colto di Giorgio Comaschi ma tanto ironico quanto il giornalista e scrittore che è fra i testimonial dell'ultima iniziativa dell'associazione. Fondato 110 anni fa attorno a quella che si chiama ancora via Libia, una fra le poche strade ad aver mantenuto il nome originario fra le tante intitolate nel dopoguerra a caduti per la liberazione o partigiani, che dir si voglia, il rione popolare appena fuori dalla cerchia delle mura medievali affonda le sue radici ben più indietro, nel 2.900 avanti Cristo, quando qui sorgeva un villaggio villanoviano. E il giardino-necropoli allestito fra i palazzi Acer di via Bentivogli 36-38 è un piccolo museo a cielo aperto che fa parte del nuovo percorso didattico pensato per studenti e visitatori, gestito da Bologna Welcome e promosso anche da uno che di turismo se ne intende, Patrizio Roversi.

La Cirenaica è anche sport: due anni dopo la sua nascita il Bologna Football club 1909 andò a giocare le sue partite ufficiali in via della Cesoia, come ricordano alcuni murales celebrativi. E a pochi metri da lì, in via Paolo Fabbri 43, viveva uno che ha fatto la storia della musica leggera come Francesco Guccini, ora ritiratosi a Pavana. Ma i muri della trattoria da Vito risuonano ancora del vocione del cantautore della Locomotiva, che fra questi tavoli è stato a lungo un biasanot, un masticanotte insieme a Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni e a tanti altri artisti a 360 gradi, fra cui lo stesso Comaschi.

Il servizio è di Nicola Zanarini