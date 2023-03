Crollo ponte Lenzino, chiesto il rinvio a giudizio per tre tecnici

Nell'ottobre del 2020 crollò il ponte del Lenzino sul fiume Trebbia, nel Piacentino, tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale. Un crollo che, secondo la Procura, poteva essere evitato. Ora, infatti, è stato chiesto il rinvio a giudizio di tre tecnici che ebbero a che fare con la manutenzione della struttura. In particolare, non sarebbero stati eseguiti adeguatamente i lavori di protezione di due piloni. Per i difensori, invece, la causa fu una frana.

Il servizio di Antonio Boschi