Dal box alla spiaggia per cercare una nuova famiglia

Liberi di correre, giocare, rotolarsi nella sabbia e sentire la brezza di mare. Gli ospiti del canile intercomunale di Riccione sono più fortunati di altri: per loro la passeggiata per sgranchirsi è in riva al mare. E sabato primo aprile, alla foce del torrente Marano, potranno unirsi a loro e ai volontari anche tutti coloro che desiderano adottare un cane.

Un'occasione per conoscerli, lontano dalle gabbie, capirne la personalità, far scattare la complicità. Tra loro ci sono tanti cani anziani. Per loro l'adozione è più difficile: per incentivarle, il canile offre visite mediche e analisi per tutta la durata della vita dell'animale. Ma ciò che può dare un cane senior è molto di più: una gratitudine infinita.

Nel servizio di Virginia Novellini le interviste a Tomas Pirani, istruttore cinofilo, e a Massimiliano Lemmo, responsabile del canile di Riccione e presidente dell'associazione 'Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane’.