Dall'Afghanistan a Modena: storia di Shafiq, ex autista delle troupe Rai

Shafiq Jami, afgano, per 20 anni ha fatto l'autista delle troupe Rai che hanno raccontato la guerra e la difficile situazione del suo Paese. E' arrivato in Italia nell'agosto 2021 grazie a uno degli ultimi voli di evacuazione.

Lui, la moglie e i sei figli hanno ricevuto accoglienza nel Modenese e sono seguiti da una coop sociale. Ma la nuova vita non è comunque facile: hanno cambiato 5 case in un anno e mezzo, tra Novi e Carpi, e Shafiq non riesce a trovare lavoro.

L'uomo ha raccontato la sua storia a Paolo Pini. Nel servizio anche l'intervista a Giorgio Dell'Amico della coop Kaleidos