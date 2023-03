Delitto di Alice Neri, il testimone: "Vidi Ahmed sporco, non ricordo quando"

Caso Alice Neri, in Tribunale le testimonianze dei connazionali del principale sospettato. A Modena l’incidente probatorio in cui vengono raccolti i ricordi su quanto accaduto il giorno dopo l’omicidio, quando Mohamed Gaaloul sarebbe stato visto con gli abiti sporchi di olio, un materiale compatibile con quello usato per dare fuoco alla macchina in cui è stata trovata cadavere Alice Neri, la 32enne di Ravarino scomparsa dal 18 novembre scorso dopo una serata a Concordia con un amico.

"Era sporco di olio, ma non so che giorno fosse" così uno dei tre conoscenti di Gaaloul. LO sentiamo nel servizio di Giulia Bondi